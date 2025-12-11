В ЕС обсудят полномочия ЕК по бессрочной заморозке российских активов

Послы стран-членов Евросоюза в четверг, 11 декабря, рассмотрят вопрос о предоставлении Еврокомиссии полномочий для бессрочной заморозки российских активов в Европе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Дипломаты изучат обновленные юридические документы после безрезультатных обсуждений, прошедших накануне.

До этого газета Financial Times сообщила, что на предстоящем саммите ЕС, который состоится 18 декабря и может быть продлен на несколько дней, собирается в ускоренном режиме решить судьбу российских активов.

Европейские чиновники для этого планируют принять законопроект, который предусматривает использование европейскими странами чрезвычайных полномочий, позволяющих заморозить российские активы навсегда без единогласного согласия всех стран ЕС. Бессрочная блокировка активов позволит укрепить позиции ЕС в вопросе выдачи Украине кредита на сумму €90 млрд.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о возможном изъятии активов РФ, заявил, что Москва будет отвечать на любые враждебные шаги и уже готова к ответу.

Ранее сообщалось, что страны ЕС находятся на финальной стадии согласования соглашения об использовании активов РФ.