Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в результате обстрелов со стороны Украины 41 регион страны понес ущерб примерно на 600 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

По словам Бастрыкина, удары украинской стороны наносят серьезный ущерб не только на новых территориях, где проводится специальная военная операция, но и глубоко внутри России. Он подчеркнул, что поражения, вызванные современным оружием украинских националистов, уже оцениваются примерно в 600 млрд рублей.

Глава СК также сообщил, что ведомство продолжает расследование преступлений киевского режима, фиксируя материальный ущерб на новых территориях и в других пострадавших регионах. Он добавил, что Россия будет добиваться возмещения ущерба.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказывал, что украинская армия еженедельно наносит около 3,5 тыс. ударов по гражданским объектам на территории России. По его словам, активизация обстрелов началась примерно в июле. Он отметил, что Украина выбирает гражданские объекты для достижения своих целей, не учитывая последствия для мирного населения.

Ранее в США заявили, что Россия нарастила темпы взятия территорий в зоне спецоперации.