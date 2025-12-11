Легенда ЦСКА возглавил «Урал»

Бывши футболист московского ЦСКА Василий Березуцкий стал главным тренером екатеринбургского «Урала», сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

«Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера «Урала» и решить главную задачу сезона — вернуться в РПЛ», — говорится в сообщении.

В турнирной таблице Первой лиги «Урал» занимает второе место, набрав 41 очко. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», имея в активе 48 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

