Рекордное число россиян вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу

13 российских боксеров одолели своих соперников в четвертьфиналах чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае под эгидой Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Это рекорд в истории российского и советского спорта.

Таким образом, российские спортсмены поборются за медали во всех 13 весовых категориях. Полуфиналы пройдут 11 декабря.

От России в них примут участие Эдмонд Худоян (в категории до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 81 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Ранее внук Мохаммеда Али поблагодарил Умара Кремлева за «особенное событие».