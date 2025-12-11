Дрон ВСУ атаковал скорую с пациентом в Запорожской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи с пациентом в Васильевке Запорожской области. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«Осколками посекло кузов. В автомобиле в момент удара находились два врача, санитарка, водитель и пациент», — сказано в посте.

Больного доставили в медучреждение, добавил Балицкий.

Утром 11 декабря сообщалось, что украинские беспилотники ночью атаковали энергетическую инфраструктуру в Каменско-Днепровском округе и в Мелитополе в Запорожской области. Около 2,5 тыс. абонентов остались без электричества — ведутся ремонтные работы.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что семь мирных граждан получили ранения, несовместимые с жизнью в результате ударов ВСУ за минувшую неделю. Он отметил, среди них есть один ребенок.

По словам дипломата, наибольшее число пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР. Мирошник добавил, что всего за неделю ВСУ выпустили по территории России более трех тысяч боеприпасов различного типа.

Ранее в Чебоксарах увеличилось количество пострадавших при атаке БПЛА.