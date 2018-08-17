СК начал проверку по факту жесткой посадки вертолета под Рязанью

Московское межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило о начале доследственной проверки по факту жесткой посадки, которую совершил вертолет в Рязанской области, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, сегодня вертолет <...> под управлением пилота 1976 года рождения, осуществлявший перелет по маршруту Рязань-Шацк, совершил жесткую посадку в Спасском районе Рязанской области. Пилот доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой планируется принять решение о дальнейших действиях.