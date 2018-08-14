Мэра Оренбурга задержали по подозрению во взятке

Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению во взятке, сообщается в официальном твиттере Следственного Комитета (СК) России.

По данным следователей, Арапов получил деньги вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым.

«Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, он получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК задержал бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.