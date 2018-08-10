В Эстонии потушили пожар от испанской ракеты и продолжили ее искать

Силы обороны Эстонии сообщили о возобновлении военными поисков ракеты, которую по ошибке запустил испанский истребитель, после ликвидации пожара, возникшего на предполагаемом месте падения снаряда, передает РИА «Новости»

«Эксперты возобновили поиски с участием специальной и тяжелой техники. В них также принимают участие военнослужащие Первой пехотной бригады, ВВС, Спасательный департамент, полиция безопасности и военнослужащие ВВС Испании», — сообщили в оборонном ведомстве страны.

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Военные также пообещали информировать о ходе поисков.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что боеголовка испанской ракеты не была найдена в ходе первой стадии поисков.