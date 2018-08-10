NYT рассказала о телеграммах, документировавших пытки в тайской тюрьме при главе ЦРУ

В секретной тюрьме в Таиланде, которой руководила возглавляющая в настоящее время Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Джина Хаспел, применялись водные и другие пытки. Об этом свидетельствуют рассекреченные телеграммы за 2002 год, документирующие инциденты, пишет американская газета The New York Times.

Так, в одном из сообщений за ноябрь 2002 года говорится, что агенты ЦРУ предупредили задержанного боевика из «Аль-Каиды», что тот должен «пострадать от последствий своего обмана». Согласно телеграммам, тогда состоялась первая сессия допроса уроженца Саудовской Аравии Абд аль-Рахима Аль-Нашири. На 12-ый день его задержания начались пытки водой, следует из телеграмм. Как отмечает газета, ранее эти телеграммы были отредактированы: имена следователей и сотрудников ЦРУ, вовлеченных в пытки, были удалены.

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Позже Нашири признали виновным в атаке на американский эсминец «Коул» в 2000 году, ему был вынесен смертный приговор. В настоящее время он продолжает находиться в военной тюрьме Гуантанамо на Кубе.

Тогда спустя год после трагедии 11 сентября в Нью-Йорке руководство и офицеры ЦРУ спешили раскрыть то, что, на их взгляд, было крупномасштабным заговором против США, пишет NYT.

Помимо этого, данные сообщения раскрывают практику и других пыток, такие как запирание в коробке или ударение о стены.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.