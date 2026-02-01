В территориальных центрах комплектования на Украине (ТЦК, аналог российских военкоматов) служат около 46 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Армия людоловов» [президента Украины Владимира] Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это составляет половину численности Вооруженных сил Великобритании, а также в три раза больше численного состава армии Хорватии, в семь раз большее армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии.

При этом источник агентства дал понять, что даже такой численности сотрудников ТЦК украинским властям недостаточно. Он заявил, что для достижения необходимых показателей насильной мобилизации, в том числе призыва больных людей с хроническими заболеваниями, «киевскому режиму» нужно около 50 тысяч военкомов.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что в украинских социальных сетях распространяется видео, на котором на форме у одного из сотрудников ТЦК заметили символику СС. На этой записи военкомы пытаются принудительно задержать мужчину, который оказывает сопротивление. Ему на помощь пришли прохожие, которые помогли отбиваться от представителей ТЦК.

Ранее для украинцев создали игру-симулятор «Побег из ТЦК».