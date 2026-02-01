В феврале на небе можно будет увидеть почти все планеты Солнечной системы

ТАСС: почти все планеты Солнечной системы появятся на небе в феврале

В феврале жители Земли смогут наблюдать на вечернем небе почти все планеты Солнечной системы — исключением станет только Марс. Об этом сообщил ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральский федеральный университет Владилен Санакоев.

По его словам, низко над горизонтом будет хорошо заметна Венера, а немного выше и южнее на небосводе можно будет последовательно увидеть Меркурий, Луну, Сатурн и Нептун. При этом Нептун доступен для наблюдений только с помощью телескопа.

Эксперт уточнил, что при обзорном взгляде на небо в вечерние часы в конце февраля можно будет обнаружить все планеты Солнечной системы, за исключением Марса. Луна при этом появится на вечернем небосводе после 18 февраля. Кроме того, 17 февраля жители Антарктиды смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение.

В Московский планетарий также сообщали, что 28 февраля ожидается малый парад планет. В этот день Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера окажутся близко друг к другу, расположившись в узком секторе неба шириной около 20 угловых градусов.

Ранее ученые сообщили о редком параде планет Меркурия, Венеры и Марса, который произошел 21 января.