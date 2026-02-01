Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Наука

В феврале на небе можно будет увидеть почти все планеты Солнечной системы

ТАСС: почти все планеты Солнечной системы появятся на небе в феврале
Shutterstock

В феврале жители Земли смогут наблюдать на вечернем небе почти все планеты Солнечной системы — исключением станет только Марс. Об этом сообщил ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральский федеральный университет Владилен Санакоев.

По его словам, низко над горизонтом будет хорошо заметна Венера, а немного выше и южнее на небосводе можно будет последовательно увидеть Меркурий, Луну, Сатурн и Нептун. При этом Нептун доступен для наблюдений только с помощью телескопа.

Эксперт уточнил, что при обзорном взгляде на небо в вечерние часы в конце февраля можно будет обнаружить все планеты Солнечной системы, за исключением Марса. Луна при этом появится на вечернем небосводе после 18 февраля. Кроме того, 17 февраля жители Антарктиды смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение.

В Московский планетарий также сообщали, что 28 февраля ожидается малый парад планет. В этот день Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера окажутся близко друг к другу, расположившись в узком секторе неба шириной около 20 угловых градусов.

Ранее ученые сообщили о редком параде планет Меркурия, Венеры и Марса, который произошел 21 января.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!