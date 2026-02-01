Размер шрифта
Австралиец Волкановски защитил титул UFC

Боец Волкановски одолел Лопеса и защитил титул UFC в полулегком весе
Австралийский боец македонского происхождения Александр Волкановски защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.

В ночь на 1 февраля Волкановски в главном бою турнира UFC 325 одолел представителя Бразилии Диего Лопеса. Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов. Волкановски одержал победу в бою единогласным решением судей и сумел защитить титул.

Для бойцов этот поединок стал реваншем. До этого они провели бой весной 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (Флорида, США). Тогда поединок также длился все пять раундов и завершился победой Волкановски, присужденной единогласным решением судей.

Титул чемпиона в полулегком весе Волкановски выиграл 14 декабря 2019 года в рамках турнира UFC 245, его соперником был Макс Холлоуэй. Он провел несколько успешных защит, однако утратил титул в февраля 2024 года, когда проиграл Илии Топурии нокаутом во втором раунде на турнире UFC 298.

После того, как Топурия освободил титул, Волкановски провел бой с Лопесом — как раз весной 2025 года — и вернул себе статус чемпиона. Этот поединок получил бонус «Лучший бой вечера».

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, как создает чемпионов.
 
