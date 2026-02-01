Политолог Крайнер: Западу надо взять пример с Путина по борьбе с олигархией

Западным странам следует взять пример с президента России Владимира Путина, который научил элиты соблюдать законы и правила. Такое мнение выразил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала норвежского специалиста по геополитике и международным отношениям Гленна Дизена.

«Большинством западных стран на деле управляет олигархия, которая совершенно не несет ответственности», — сказал эксперт.

В противовес Крайнер поставил российскую модель обращения с олигархиями. Он напомнил, что происходило в стране в 1990-х годах и как ситуация изменилась, когда в 2000 году к власти пришел Путин.

«Он [Путин] собрал всех олигархов и установил правила, сказав: «...Продолжайте управлять своими бизнесами, продолжайте получать прибыль, но вы должны правильно платить налоги, хорошо относиться к своим сотрудникам», — отметил Крайнер.

Политолог отметил, что мир стал свидетелем «экономического возрождения» России. По его словам, сейчас в РФ есть правительство и парламент, где олигархи не диктуют условия, как вести политику.

До этого российский президент вошел в топ-5 самых влиятельных людей в мире по версии европейского издания Politico. Рейтинг возглавил американский лидер Дональд Трамп, следом идет премьер-министр Дании Метте Фредериксен. В тройку лидеров попал канцлер Германии Фридрих Мерц, на четвертом месте оказалась лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Путин занял пятое место в рейтинге.

В свою очередь президенту Украины Владимиру Зеленскому отвели лишь 14 строчку, а французский лидер Эммануэль Макрон — на 19 месте.

Ранее россияне оценили работу Путина на посту президента.