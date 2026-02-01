Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Политолог рассказал, в чем Западу стоит поучиться у Путина

Политолог Крайнер: Западу надо взять пример с Путина по борьбе с олигархией
Алексей Никольский/РИА Новости

Западным странам следует взять пример с президента России Владимира Путина, который научил элиты соблюдать законы и правила. Такое мнение выразил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала норвежского специалиста по геополитике и международным отношениям Гленна Дизена.

«Большинством западных стран на деле управляет олигархия, которая совершенно не несет ответственности», — сказал эксперт.

В противовес Крайнер поставил российскую модель обращения с олигархиями. Он напомнил, что происходило в стране в 1990-х годах и как ситуация изменилась, когда в 2000 году к власти пришел Путин.

«Он [Путин] собрал всех олигархов и установил правила, сказав: «...Продолжайте управлять своими бизнесами, продолжайте получать прибыль, но вы должны правильно платить налоги, хорошо относиться к своим сотрудникам», — отметил Крайнер.

Политолог отметил, что мир стал свидетелем «экономического возрождения» России. По его словам, сейчас в РФ есть правительство и парламент, где олигархи не диктуют условия, как вести политику.

До этого российский президент вошел в топ-5 самых влиятельных людей в мире по версии европейского издания Politico. Рейтинг возглавил американский лидер Дональд Трамп, следом идет премьер-министр Дании Метте Фредериксен. В тройку лидеров попал канцлер Германии Фридрих Мерц, на четвертом месте оказалась лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Путин занял пятое место в рейтинге.

В свою очередь президенту Украины Владимиру Зеленскому отвели лишь 14 строчку, а французский лидер Эммануэль Макрон — на 19 месте.

Ранее россияне оценили работу Путина на посту президента.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!