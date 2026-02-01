Размер шрифта
На Украине заявили, что SpaceX приняла меры против российских дронов со Starlink

Украинский аналитик Флеш: SpaceX приняла меры против российских БПЛА со Starlink
Сергей Бобылев/РИА Новости

Американская компания SpaceX начала принимать меры против российских БПЛА со спутниковой связью Starlink. Об этом в своем Telegram-канале написал специалист Вооруженных сил Украины по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink на Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceX принял по просьбе Министерства обороны Украины», — написал Бескрестнов.

Он подчеркнул, что не может публично говорить о принятых мерах и том, что будет сделано далее для «защиты украинцев». Эксперт отметил, что на данный момент решения являются «временными», а позже будут заменены на «глобальные».

До этого глава МО Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение российских войск дронами со спутниковыми системами Starlink Илона Маска. Он отметил, что необходимо оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию, чтобы не допустить проблемы для украинских военных.

Ранее Маск ответил на запрос Украины о помощи по Starlink.
 
