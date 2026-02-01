Размер шрифта
Переговоры в Абу-Даби перенесли, сотни домов в Киеве — без отопления. Военная операция, день 1439-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1439-й день
Сергей Аверин/РИА Новости

В Киеве без отопления остаются 244 жилых дома, заявил мэр Виталий Кличко. Несколько человек в Белгородской области ранены в результате ударов ВСУ. Владимир Зеленский допустил участие в новых выборах президента Украины. Трехсторонние переговоры в Абу-Даби перенесли на несколько дней, ожидается, что они пройдут 4 и 5 февраля. ВС РФ заняли населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР, сообщили в Минобороны. Жители Киева устроили протест против отключений электричества. «Газета.Ru» вела хронику событий.

23:59

На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю онлайн-трансляцию. Оставайтесь с нами и следите за новостями в нашей ленте.

23:47

Делегация Украины 2 февраля отправится в Абу-Даби для подготовки к трехсторонним переговорам, заявил президент страны Владимир Зеленский.

23:33

🔴 Российские военнослужащие с 18:00 до 23:00 средствами ПВО сбили 23 беспилотника самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

23:17

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что жители Украины истощены конфликтом, в связи с чем он сомневается, что страна сможет продолжать боевые действия еще два года.

23:01

В Минобороны России показали, как танковые экипажи новороссийских десантников отрабатывают на полигоне в Запорожской области поддержку штурмовых групп.

22:46

🔴 Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе дагестанского ГУ МЧС России.

Кроме того, ограничена работа аэропортов Владикавказа и Магаса, предупредили в Росавиации.

22:40

ВСУ беспилотниками атаковали поселок Афипский, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. Никто не пострадал, повреждения получила крыша частного дома.

22:30

🔴 Аэропорт Грозного временно не принимает и не выпускает самолеты, — Росавиация.

22:19

🔴 Житель села Червона Дибровка в Белгородской области пострадал при ударе дрона ВСУ по грузовику. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

22:11

244 жилых дома в Киеве по-прежнему остаются без отопления после масштабной аварии в энергосистеме Украины, сообщил мэр города Виталий Кличко.

21:54

🔴 54-летний мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Макеевке в ДНР. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

21:36

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об оперативной обстановке в зоне СВО. На Северском направлении российские военные продвинулись у населенных пунктов Озерное и Закотное. На Краснолиманском направлении бои разворачиваются на южных и северо-восточных окраинах города Красный Лиман.

21:21

Обломки беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани из-за атаки дронов выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома

21:08

Михаил Развожаев: воздушная тревога в Севастополе отменена.

21:00

🔴 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

20:46

Министр обороны Германии Писториус заявил, что «Украина погибнет уже завтра», если Европа прекратит помощь Киеву.

20:36

Звуки взрывов слышны в подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщает телеканал «Общественное».

20:21

🔴 Армия России средствами ПВО с 8:00 до 18:00 сбила 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них 27 дронов уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Краснодарским краем, по два — над Курской областью и над Азовским морем и один — над Брянской областью.

20:11

Минобороны России показало видео, на котором запечатлена работа подразделений войск беспилотных систем в зоне СВО. На кадрах расчеты FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки «Днепр» поразили самоходную артиллерийскую установку ВСУ на Ореховском направлении, а операторы дронов группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками и технику ВСУ в Запорожской области.

19:50

Мужчина, раненый при ударе дрона ВСУ по автомобилю в селе Головчино, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

19:38

Новые взрывы произошли в Харькове, передает украинский телеканал «Общественное».

19:23

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: «В хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Водитель самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, где у него предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Для обследования пострадавший направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. У транспортного средства повреждена кабина».

19:07

Источник ТАСС подтвердил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби продолжатся в середине недели.

18:52

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил против того, чтобы Украину принимали в Евросоюз раньше, чем балканские государства.

18:37

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели несколько взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное».

18:21

Жители Киева перекрыли Харьковское шоссе в столице Украины в знак протеста против долгого отсутствия электричества. Об этом пишет местный Telegram-канал «Левый берег Киев».

18:06

Взрывы прогремели в Харькове во время действия воздушной тревоги, передает украинский «24-й канал».

17:47

🔴 Четыре человека ранены ударом беспилотника ВСУ по автомобилю в селе Головчино Белгородской области, написал глава региона Вячеслав Гладков.

17:35

Жильцов домов под Мариуполем, поврежденных при ударе дронов ВСУ, расселят по квартирам. Об этом ТАСС сообщил заведующий Сартанским территориальным сектором города Дмитрий Гайтан.

17:21

Росавиация: аэропорты Краснодара и Геленджика в целях безопасности временно не принимают и не отправляют самолеты.

17:02

🔴 Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает региональный оперштаб.

16:49

🔴 При ракетном обстреле ВСУ по Белгороду пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Женщину с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2», — уточнил глава Белгородской области.

16:34

🔴 Также опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской и Краснодарской областях, сообщили власти регионов.

16:29

🔴 Беспилотная опасность объявлена в Крыму, — МЧС России.

16:27

Вячеслав Гладков: ракетная опасность в районах Белгородской области отменена.

16:17

🔴 Ракетная опасность объявлена в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

16:15

Владимир Зеленский заявил, что «иногда думает» над выдвижением своей кандидатуры на потенциальных выборах. Однако, по его словам, решение он будет принимать исходя их итогов украинского конфликта.

15:54

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн интересовался Украиной, до своего ареста в 2019 году собирался посетить страну и упоминал в переписке Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский со ссылкой на документы, обнародованные в США.

«Эпштейн собирался лететь в Украину и называл политику Зеленского «комедийным шоу». Опубликованная переписка Джеффри Эпштейна показывает, что весной 2019 года он планировал поездку в Украину - всего за несколько недель до своего ареста в США. Параллельно Эпштейн активно интересовался украинской политикой после победы Зеленского и давал свои оценки происходящему», - говорится в Telegram Дубинского.

15:42

Илон Маск в соцсети X сообщил новому министру обороны Украины Федорову о введении мер по пресечению «несанкционированного» использования Starlink российскими силами.

15:29

15:19

В Киеве полностью выведена из строя и не полежит восстановлению однка из ТЭЦ, по которой наносились удары 9, 13, 20 и 24 января, сообщает издание «Страна».

15:05

Частный дом под Мариуполем, где из-за атаки беспилотника ВСУ погибли женщина и ребенок, почти полностью разрушен. Идет разбор завалов, сообщает ТАСС.

14:47

Цель победы России в СВО заключается в том числе в недопущении новых конфликтов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

14:34

Военная победа в специальной военной операции уже просматривается по целому ряду параметров — зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

14:22

Цели специальной военной операции были изначально заявлены президентом Владимиром Путиным и с тех пор остаются практически неизменными, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

14:10

Военнослужащие Южной группы уничтожили станцию связи Starlink, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.

13:55

Более 60 беспилотников ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки. В результате атак пострадали двое жителей, сообщает региональный оперштаб.

13:45

Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.

13:31

Общие потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 085 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России.

13:19

Женщина и ребенок погибли в поселке Сартана под Мариуполем, еще один несовершеннолетний ранен в результате атаки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

13:03

12:56

Российские средства ПВО сбили за сутки четыре управляемые авиабомбы и 94 беспилотника самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

12:39

🔴 Сводка Минобороны о ходе СВО на 1 февраля

• Группа «Север» освободила Зеленое в Харьковской области. Удары нанесены по силам ВСУ и теробороны в Сумской и Харьковской областях. Потери противника — более 130 военных, уничтожены техника, РЛС контрбатарейной борьбы и склады.

• Войска «Запада» улучшили позиции в Харьковской области и ДНР. Поражены подразделения ВСУ и теробороны. Потери — свыше 150 человек, бронемашина и автомобили, ликвидированы шесть складов боеприпасов.

• «Южная» группа продвинулась в районе Краматорска и Константиновки. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, бронетехнику, артиллерию и РЭБ-станции. Уничтожены склады.

• Подразделения «Центра» освободили Сухецкое в ДНР. Удары нанесены по крупным силам ВСУ в Донбассе и Днепропетровской области. Потери противника — более 375 человек, бронетехника, артиллерия и РЛС.

• Группа «Восток» продвинулась в Запорожской и Днепропетровской областях. Уничтожены до 275 военнослужащих, бронемашины, техника и склад боеприпасов.

• Войска «Днепра» нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области. Потери — до 30 человек, автомобили, станции РЭБ и склад боеприпасов.

12:21

❗️Минобороны: российские военные заняли населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР.

11:52

На фоне энергетического коллапса на Украине наступили сильные морозы — температура во многих местах уже упала ниже 20 градусов, сообщает издание «Страна».

11:29

ВС РФ с помощью помощью реактивных дронов «Герань-3» поразили железнодорожную станцию в Конотопе Сумской области, сообщает канал «Военкоры русской весны».

11:02

Ограничения на использование сети Starlink были введены на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.

10:45

Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения после аварии в энергосистеме Украины, сообщил мэр Виталий Кличко.

«За минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1,5 тысячи столичных многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Сейчас без теплоснабжения остаются тысяча домов», - написал Кличко в Telegram.

10:21

Подразделения ВС РФ заняли село Зеленое в Харьковской области, сообщает канал «Военкоры русской весны».

10:12

ВСУ применили артиллерию 17 раз по районам Курской области, 37 беспилотников было сбито в регионе за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

10:03

Заключение мирного соглашения станет лишь первым шагом на пути к разрешению украинского кризиса, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью Fox News.

«Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идет о территориях, об установлении границ, о контроле над ними, о контроле над прекращением огня. Это все сложные вопросы, но мы продолжаем добиваться хорошего прогресса. Мы должны положить конец этой войне», - сказал он.

9:23

Артиллеристы 49-й общевойсковой армии группы «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт с живой силой ВСУ в правобережной части Херсонской области.

9:10

Власти Украины запросили у ЕС беспрецедентную финансовую помощь в размере $1,5 триллиона – эта сумма в 14 раз превышает расходы страны, заложенные в ее бюджете на текущий год, подсчитало РИА Новости.

8:50

Россия не приемлет размещения военных ЕС или НАТО на Украине, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

8:31

ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, растерявшую все реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает РИА Новости.

8:25

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили склад с боеприпасами и два блиндажа с живой силой противника численностью до 10 человек на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

8:05

🔴 Минобороны: российские средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь: 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Воронежской области и по одному БПЛА – над территориями Астраханской и Калужской областей.

8:00

Сегодня 1439-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
