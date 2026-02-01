Переговоры в Абу-Даби перенесли, сотни домов в Киеве — без отопления. Военная операция, день 1439-й

На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю онлайн-трансляцию. Оставайтесь с нами и следите за новостями в нашей ленте.
Делегация Украины 2 февраля отправится в Абу-Даби для подготовки к трехсторонним переговорам, заявил президент страны Владимир Зеленский.
🔴 Российские военнослужащие с 18:00 до 23:00 средствами ПВО сбили 23 беспилотника самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что жители Украины истощены конфликтом, в связи с чем он сомневается, что страна сможет продолжать боевые действия еще два года.
В Минобороны России показали, как танковые экипажи новороссийских десантников отрабатывают на полигоне в Запорожской области поддержку штурмовых групп.
🔴 Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе дагестанского ГУ МЧС России.
Кроме того, ограничена работа аэропортов Владикавказа и Магаса, предупредили в Росавиации.
ВСУ беспилотниками атаковали поселок Афипский, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. Никто не пострадал, повреждения получила крыша частного дома.
🔴 Аэропорт Грозного временно не принимает и не выпускает самолеты, — Росавиация.
🔴 Житель села Червона Дибровка в Белгородской области пострадал при ударе дрона ВСУ по грузовику. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
244 жилых дома в Киеве по-прежнему остаются без отопления после масштабной аварии в энергосистеме Украины, сообщил мэр города Виталий Кличко.
🔴 54-летний мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Макеевке в ДНР. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об оперативной обстановке в зоне СВО. На Северском направлении российские военные продвинулись у населенных пунктов Озерное и Закотное. На Краснолиманском направлении бои разворачиваются на южных и северо-восточных окраинах города Красный Лиман.
Обломки беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Кроме того, в Славянске-на-Кубани из-за атаки дронов выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома
Михаил Развожаев: воздушная тревога в Севастополе отменена.
🔴 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Министр обороны Германии Писториус заявил, что «Украина погибнет уже завтра», если Европа прекратит помощь Киеву.
Звуки взрывов слышны в подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщает телеканал «Общественное».
🔴 Армия России средствами ПВО с 8:00 до 18:00 сбила 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них 27 дронов уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Краснодарским краем, по два — над Курской областью и над Азовским морем и один — над Брянской областью.
Минобороны России показало видео, на котором запечатлена работа подразделений войск беспилотных систем в зоне СВО. На кадрах расчеты FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки «Днепр» поразили самоходную артиллерийскую установку ВСУ на Ореховском направлении, а операторы дронов группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками и технику ВСУ в Запорожской области.
Мужчина, раненый при ударе дрона ВСУ по автомобилю в селе Головчино, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Новые взрывы произошли в Харькове, передает украинский телеканал «Общественное».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: «В хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Водитель самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, где у него предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Для обследования пострадавший направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. У транспортного средства повреждена кабина».
Источник ТАСС подтвердил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби продолжатся в середине недели.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил против того, чтобы Украину принимали в Евросоюз раньше, чем балканские государства.
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели несколько взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Жители Киева перекрыли Харьковское шоссе в столице Украины в знак протеста против долгого отсутствия электричества. Об этом пишет местный Telegram-канал «Левый берег Киев».
Взрывы прогремели в Харькове во время действия воздушной тревоги, передает украинский «24-й канал».
🔴 Четыре человека ранены ударом беспилотника ВСУ по автомобилю в селе Головчино Белгородской области, написал глава региона Вячеслав Гладков.
Жильцов домов под Мариуполем, поврежденных при ударе дронов ВСУ, расселят по квартирам. Об этом ТАСС сообщил заведующий Сартанским территориальным сектором города Дмитрий Гайтан.
Росавиация: аэропорты Краснодара и Геленджика в целях безопасности временно не принимают и не отправляют самолеты.
🔴 Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает региональный оперштаб.
🔴 При ракетном обстреле ВСУ по Белгороду пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Женщину с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2», — уточнил глава Белгородской области.
🔴 Также опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской и Краснодарской областях, сообщили власти регионов.
🔴 Беспилотная опасность объявлена в Крыму, — МЧС России.
Вячеслав Гладков: ракетная опасность в районах Белгородской области отменена.
🔴 Ракетная опасность объявлена в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Владимир Зеленский заявил, что «иногда думает» над выдвижением своей кандидатуры на потенциальных выборах. Однако, по его словам, решение он будет принимать исходя их итогов украинского конфликта.
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн интересовался Украиной, до своего ареста в 2019 году собирался посетить страну и упоминал в переписке Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский со ссылкой на документы, обнародованные в США.
«Эпштейн собирался лететь в Украину и называл политику Зеленского «комедийным шоу». Опубликованная переписка Джеффри Эпштейна показывает, что весной 2019 года он планировал поездку в Украину - всего за несколько недель до своего ареста в США. Параллельно Эпштейн активно интересовался украинской политикой после победы Зеленского и давал свои оценки происходящему», - говорится в Telegram Дубинского.
Илон Маск в соцсети X сообщил новому министру обороны Украины Федорову о введении мер по пресечению «несанкционированного» использования Starlink российскими силами.
В Киеве полностью выведена из строя и не полежит восстановлению однка из ТЭЦ, по которой наносились удары 9, 13, 20 и 24 января, сообщает издание «Страна».
Частный дом под Мариуполем, где из-за атаки беспилотника ВСУ погибли женщина и ребенок, почти полностью разрушен. Идет разбор завалов, сообщает ТАСС.
Цель победы России в СВО заключается в том числе в недопущении новых конфликтов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
❗Военная победа в специальной военной операции уже просматривается по целому ряду параметров — зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Цели специальной военной операции были изначально заявлены президентом Владимиром Путиным и с тех пор остаются практически неизменными, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.
Военнослужащие Южной группы уничтожили станцию связи Starlink, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.
Более 60 беспилотников ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки. В результате атак пострадали двое жителей, сообщает региональный оперштаб.
Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.
Общие потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 085 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России.
Женщина и ребенок погибли в поселке Сартана под Мариуполем, еще один несовершеннолетний ранен в результате атаки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Российские средства ПВО сбили за сутки четыре управляемые авиабомбы и 94 беспилотника самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
🔴 Сводка Минобороны о ходе СВО на 1 февраля
• Группа «Север» освободила Зеленое в Харьковской области. Удары нанесены по силам ВСУ и теробороны в Сумской и Харьковской областях. Потери противника — более 130 военных, уничтожены техника, РЛС контрбатарейной борьбы и склады.
• Войска «Запада» улучшили позиции в Харьковской области и ДНР. Поражены подразделения ВСУ и теробороны. Потери — свыше 150 человек, бронемашина и автомобили, ликвидированы шесть складов боеприпасов.
• «Южная» группа продвинулась в районе Краматорска и Константиновки. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, бронетехнику, артиллерию и РЭБ-станции. Уничтожены склады.
• Подразделения «Центра» освободили Сухецкое в ДНР. Удары нанесены по крупным силам ВСУ в Донбассе и Днепропетровской области. Потери противника — более 375 человек, бронетехника, артиллерия и РЛС.
• Группа «Восток» продвинулась в Запорожской и Днепропетровской областях. Уничтожены до 275 военнослужащих, бронемашины, техника и склад боеприпасов.
• Войска «Днепра» нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области. Потери — до 30 человек, автомобили, станции РЭБ и склад боеприпасов.
❗️Минобороны: российские военные заняли населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР.
На фоне энергетического коллапса на Украине наступили сильные морозы — температура во многих местах уже упала ниже 20 градусов, сообщает издание «Страна».
ВС РФ с помощью помощью реактивных дронов «Герань-3» поразили железнодорожную станцию в Конотопе Сумской области, сообщает канал «Военкоры русской весны».
Ограничения на использование сети Starlink были введены на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.
Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения после аварии в энергосистеме Украины, сообщил мэр Виталий Кличко.
«За минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1,5 тысячи столичных многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Сейчас без теплоснабжения остаются тысяча домов», - написал Кличко в Telegram.
❗Подразделения ВС РФ заняли село Зеленое в Харьковской области, сообщает канал «Военкоры русской весны».
ВСУ применили артиллерию 17 раз по районам Курской области, 37 беспилотников было сбито в регионе за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Заключение мирного соглашения станет лишь первым шагом на пути к разрешению украинского кризиса, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью Fox News.
«Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идет о территориях, об установлении границ, о контроле над ними, о контроле над прекращением огня. Это все сложные вопросы, но мы продолжаем добиваться хорошего прогресса. Мы должны положить конец этой войне», - сказал он.
Артиллеристы 49-й общевойсковой армии группы «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт с живой силой ВСУ в правобережной части Херсонской области.
Власти Украины запросили у ЕС беспрецедентную финансовую помощь в размере $1,5 триллиона – эта сумма в 14 раз превышает расходы страны, заложенные в ее бюджете на текущий год, подсчитало РИА Новости.
Россия не приемлет размещения военных ЕС или НАТО на Украине, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, растерявшую все реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает РИА Новости.
Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили склад с боеприпасами и два блиндажа с живой силой противника численностью до 10 человек на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
🔴 Минобороны: российские средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь: 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Воронежской области и по одному БПЛА – над территориями Астраханской и Калужской областей.
