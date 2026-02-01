Переговоры в Абу-Даби перенесли, сотни домов в Киеве — без отопления. Военная операция, день 1439-й

12:39

🔴 Сводка Минобороны о ходе СВО на 1 февраля

• Группа «Север» освободила Зеленое в Харьковской области. Удары нанесены по силам ВСУ и теробороны в Сумской и Харьковской областях. Потери противника — более 130 военных, уничтожены техника, РЛС контрбатарейной борьбы и склады.

• Войска «Запада» улучшили позиции в Харьковской области и ДНР. Поражены подразделения ВСУ и теробороны. Потери — свыше 150 человек, бронемашина и автомобили, ликвидированы шесть складов боеприпасов.

• «Южная» группа продвинулась в районе Краматорска и Константиновки. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, бронетехнику, артиллерию и РЭБ-станции. Уничтожены склады.

• Подразделения «Центра» освободили Сухецкое в ДНР. Удары нанесены по крупным силам ВСУ в Донбассе и Днепропетровской области. Потери противника — более 375 человек, бронетехника, артиллерия и РЛС.

• Группа «Восток» продвинулась в Запорожской и Днепропетровской областях. Уничтожены до 275 военнослужащих, бронемашины, техника и склад боеприпасов.

• Войска «Днепра» нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области. Потери — до 30 человек, автомобили, станции РЭБ и склад боеприпасов.