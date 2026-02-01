В Латвии обнаружили тело военнослужащего из Канады

Delfi: в районе Риги нашли тело канадского военного, несшего службу в НАТО

Канадского военнослужащего нашли мертвым неподалеку от столицы Латвии. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министра обороны республики Андриса Спрудса.

«С глубокой скорбью сообщаю о кончине канадского солдата Себастьяна Халмаджяна во время службы в Латвии в рамках коллективной обороны НАТО», — заявил чиновник.

Он выразил соболезнования членам семьи и сослуживцам погибшего.

По информации журналистов, Военная полиция Вооруженных сил Канады начала расследование по факту произошедшего. Ожидается, что в процессе также примут участие латвийские правоохранительные органы. Авторы публикации добавили, что случившееся «представляет повышенную угрозу безопасности» для находящихся в республике военнослужащих.

31 января телерадиокомпания ERR сообщила, что министры обороны стран Балтии — Латвии, Эстонии и Литвы — договорились о создании единого пространства военной мобильности. Реализация этой инициативы позволит упростить передвижение войск, усилить оборону восточного фланга НАТО и сократить бюрократию в кризисных ситуациях, считают власти республик.

