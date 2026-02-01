Экс-дипломат Скапини: у Зеленского мало карт на руках, он не говорит за Украину

Украина подходит к переговорам о мире в более слабой позиции, за президентом Владимиром Зеленским стоят лидеры Запада, заинтересованные в продолжении конфликта с Россией. Об этом РИА Новости заявил экс-посол и представитель итальянской оппозиционной партии «Cуверенная народная демократия» Бруно Скапини.

«Безусловно, у Зеленского стало меньше карт на руках. Я не думаю, что, когда говорит Зеленский, говорит сама Украина», — сказал Скапини.

По его словам, за украинским лидером стоят представители Запада, настроенные на продолжение военных действий. Ни один шаг Украины не делается без заранее определенной позиции лидеров ЕС, констатировал политик.

До этого бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Запад терпит неадекватное поведение президента Владимира Зеленского, поскольку заинтересован в продолжении конфликта на Украине. Эксперт считает, что Владимир Зеленский действует по указаниям из Лондона и Вашингтона. При этом «глупцы» вроде президента Эммануэля Макрона и канцлера Фридриха Мерца продолжают заявлять о поддержке Украины, указал он.

Ранее в Евросоюзе оценили желание Зеленского о членстве в 2027 году.