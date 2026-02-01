Размер шрифта
СМИ сообщили об опустошении газохранилищ в Германии до минимума с 2022 года

Bild: газохранилища в Германии впервые с 2022 года заполнены менее, чем на 34%
Christian Charisius/Reuters

Подземные газохранилища на территории Германии в настоящее время заполнены менее, чем на 34%. Об этом пишет газета Bild.

«Запасы газа в ФРГ в эти выходные опустели <...>. Последний раз хранилища были такими же пустыми, как сейчас, в кризисном 2022 году, после прекращения поставок российского газа из-за конфликта на Украине», — отметили журналисты.

По их словам, в последнее время газ из немецких хранилищ начали расходовать особенно усердно. Все из-за того, что снегу и обледенению в стране «не видно конца». Наиболее сложная ситуация наблюдается в Берлине, подчеркнули авторы публикации.

В материале говорится, что зимой 2027–2028 годов ФРГ может столкнуться с дефицитом газа. Чтобы избежать этого, властям Германии надо будет предстоящим летом накопить на 50% больше ресурсов по сравнению с прошлым годом.

31 января издание Berliner Zeitung сообщило, что Берлин в рамках оказания гуманитарной помощи передавал генераторы Киеву в тот момент, когда в немецкой столице произошел частичный блэкаут. Из-за пожара на подвесном кабельном мосту без света и отопления остались порядка 45 тыс. домов и свыше 2 тыс. предприятий. Несмотря на это, руководство Германии выделило €60 млн на помощь Украине и перечислило еще €167 млн в энергетический фонд этой страны.

Ранее ФРГ передала Украине две мобильные теплоэлектростанции.
 
