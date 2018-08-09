В Pussy Riot заявили об отъезде Алехиной из России несмотря на запрет
В арт-группе Pussy Riot сообщили, что Мария Алехина смогла покинуть территорию России вопреки соответствующему запрету. Об этом говорится в официальном твиттере группы.
Ранее сообщалось, что участнице панк-группы Pussy Riot Алехиной временно ограничили выезд за пределы России из-за того, что она уклоняется от назначенных судом обязательных работ.
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«Несмотря на официальный запрет покидать Россию Алехина нашла способ сбежать из страны», — говорится в твиттере Pussy Riot.
Отмечается, что в данный момент она летит в Эдинбург для участия в фестивале искусств Edinburgh Festival Fringe.
Также ранее сообщалось, что Алехиной назначили 100 часов работ за акцию в поддержку Telegram.