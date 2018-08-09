ФБР задержало еще несколько россиян

Еще несколько граждан, заявляющих, что они российские подданные, задержаны в США, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь Генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.

«Получено официальное уведомление от ФБР о задержании людей, которые сообщили, что они граждане России, эта информация сейчас проверяется», — сказал Топольский.

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Ранее сообщалось, что четырех задержанных в США россиян по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег могут перевести в тюрьму Нью-Йорка, где уже находится пятый гражданин России.

Также сотрудники российского генконсульства в Нью-Йорке посетили задержанного ФБР россиянина Максима Суверина.

Суверин и еще четыре человека, среди которых трое россиян, были задержаны в США в конце июля — начале августа. Они обвиняются в крупном мошенничестве, связанном с продажей автомобилей.