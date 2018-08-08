На юго-западе Москвы в парке обнаружен чемодан с человеческим телом

На юго-западе Москвы в Воронцовском парке был обнаружен чемодан с человеческим телом. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

По ее словам, в настоящий момент ни пол, ни личность погибшего следователям пока не удалось установить.

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«По предварительным данным, в Воронцовском парке обнаружен чемодан, в котором находится человеческое тело. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося», — сказала Иванова.

Она также рассказала, что в настоящее время проводится извлечение трупа.

Ранее сообщалось, что в одном из московских парков нашли тело человека, голова которого была обмотана пищевой пленкой.