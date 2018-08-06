На Аляске разбился легкомоторный самолет

В американском штате Аляска в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

По данным издания, после аварии один человек объявлен пропавшим без вести.

Как отмечается, крушение произошло недалеко от гор Денали.

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При этом все погибшие являются гражданами Польши.

В настоящее время служба транспортной безопасности выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в США произошло крушение двухмоторного самолета, при котором погибли пять человек.

Как отмечалось, инцидент произошел в Южной Калифорнии в городе Санта-Ана.