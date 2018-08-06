Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения магнитудой 7 баллов к северу от острова Ломбок. Телеграмма главы государства была опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными сильным землетрясением на острове Ломбок», — написал Путин.

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Он также передал слова сочувствия и поддержки семьям и близким жертв подземных толчков в Ломбоке и на Бали, а также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате произошедшего.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за землетрясения в Индонезии достигло 91.