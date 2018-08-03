Путин утвердил закон об изучении родных языков

Президент России Владимир Путин подписал закон о стандарте изучения родных языков. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В положениях документа, в частности, говорится о том, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального и основного общего образования обеспечивают доступность образования на родных языках из списка языков народов России, в том числе русского как родного.

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Также в тексте документа говорится о том, что предусмотренное право россиян на изучение родного языка из числа языков народностей России в пределах возможностей, относится также к изучению русского как родного.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины лишили статуса регионального русский язык.