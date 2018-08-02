Россиянку Богдану Осипову в США перевели из больницы в тюрьму

Россиянку Богдану Осипову перевели из медицинского учреждения в Техасе в тюрьму штата Канзас, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Тарасова.

Осипову обвиняют в похищении ее собственного ребенка, а также в вымогательстве. Она содержалась в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало психиатрического обследования.

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Россиянка предстанет перед судом 8 августа и 18 сентября.

В 2017 Осипову задержали в США и предъявили обвинения в похищении собственной дочери.

По информации СМИ, в 2014 году россиянка вернулась на родину, где суд решил, что ее двое детей от брака с гражданином США должны остаться с матерью.

При этом американский суд постановил, что дети, являющиеся гражданами США, после развода родителей должны были остаться с отцом.