Суд в Москве арестовал еще одну из убивших отца сестер

Останкинский суд столицы принял решение о помещении под арест 18-летней Ангелины Хачатурян, которая обвиняется вместе со своими сестрами Кристиной и Марией в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, заявила пресс-секретарь суда Анна Селиванова, передает агентство городских новостей «Москва».

«Суд арестовал А.Хачатурян до 28 сентября», — сказала Селиванова.

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Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом для журналистов режиме, так как судья вынесла определение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.

Ранее сообщалось, что суд арестовал младшую из убивших отца в Москве трех сестер.

Сами сестры на допросе признались в убийстве и заявили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он в течение долгого времени причинял им моральные страдания.