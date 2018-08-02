Адвокат опроверг «подозрительные транзакции» со счета Бутиной

Подозрительных транзакций по банковскому счету арестованной в США россиянки Марии Бутиной не было, передает РИА «Новости» заявление ее адвоката Роберта Дрисколла.

Ранее издание BuzzFeed сообщило, что ФБР проверяет финансовые транзакции по счетам Бутиной и ее бойфренда Пола Эриксена. В материале говорится, что сумма переводов, которые сотрудники банковской группы Wells Fargo отметили как «подозрительные», составляет около 300 тысяч долларов.

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«Это все объяснимо. Я сам посмотрел на ее банковские счета. И там нет ничего необычного для нее в такой ситуации», — сказал Дрисколл.

Он пояснил, например, что 45 тысяч долларов, потраченные на услуги юристов, могли быть связаны с тем, что уже тогда в отношении Бутиной несколько комитетов конгресса США вели расследование и ей нужна была юридическая помощь.