Путин назначил нового замгенпрокурора и провел еще ряд кадровых перестановок

Путин своим указом назначил Виктора Мельника заместителем генпрокурора России
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника заместителем генерального прокурора России, освободив его от занимаемой должности. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Мельник будет заниматься курированием органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

Глава государства этим же указом назначил на 5-летний срок Андрея Гуришева прокурором Санкт-Петербурга, Петра Забурко — прокурором Ленинградской области, а Дениса Назаренко — прокурором Тверской области. При этом они были освобождены от занимаемых должностей.

19 марта президент РФ призвал военных прокуроров изобличать нарушителей законов, несмотря на их должности, статус и заслуги.

12 января Путин заявил, что сотрудники органов прокуратуры внесли весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Вместе с тем он отметил, что от решений прокурора зависят судьбы россиян.

Ранее Путин присвоил высшие чины десяткам прокуроров.

 
В США высмеивают «цыплячью» стратегию Трампа по Ирану. Почему ее называют эффектом TACO
