В Киеве 70 человек отравились шаурмой
В столице Украины в результате отравления шаурмой пострадали 70 человек. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
По данным ведомства, в частности, от отравления шаурмой пострадали 10 детей.
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Как отмечается, случаи отравления были зарегистрированы в разных районах Киева.
Ранее сообщалось, что в Туве почти сто человек отравились курицей в кафе «Шаурма».
Как отмечалось, в республике Тува в инфекционную больницу с признаками острого кишечного отравления обратились 92 человека.