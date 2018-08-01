В Киеве 70 человек отравились шаурмой

В столице Украины в результате отравления шаурмой пострадали 70 человек. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, в частности, от отравления шаурмой пострадали 10 детей.

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Как отмечается, случаи отравления были зарегистрированы в разных районах Киева.

Ранее сообщалось, что в Туве почти сто человек отравились курицей в кафе «Шаурма».

Как отмечалось, в республике Тува в инфекционную больницу с признаками острого кишечного отравления обратились 92 человека.