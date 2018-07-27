В Лондоне неизвестный в маске устроил перестрелку с полицией

В районе Форест-Гейт в восточной части Лондона неизвестный мужчина в маске устроил перестрелку с полицией, сообщает газета Daily Star.

По словам очевидцев, на месте происшествия работают не менее 20 полицейских. Воздушное пространство патрулируют вертолеты.

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Одна из очевидцев отметила, что как минимум два человека получили ранения. Другой свидетель рассказал о «быстрой стрельбе» и «полицейских с большими пулеметами».

Ранее сообщалось, что в Лондоне у торгового центра «Вестфилд» в Уайт-Сити обнаружили подозрительный автомобиль. Отмечалось, что на месте инцидента работали специалисты.