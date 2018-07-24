В Ленинградской области произошел взрыв газа в жилом доме
В городе Приозерске в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, после взрыва газа в доме произошел пожар.
Как отмечается, взрыв произошел в квартире трехэтажного жилого дома на улице Кирова.
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В настоящее время полиция выясняется все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что под Волгоградом в результате взрыва газа на барже погибли три человека.
Как отмечалось, следователи проверяют обстоятельства ЧП на судоремонтном заводе под Волгоградом.