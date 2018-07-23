СК проверяет сообщение адвоката об угрозах после видео о пытках в колонии Ярославля

Следственные органы проводят проверку по факту сообщений в СМИ об угрозах в адрес адвоката Ирины Бирюковой, опубликовавшей видео пыток в ярославской колонии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК по региону Кристину Гузовскую.

Ранее передавшая СМИ видео избиения заключенного ярославской колонии №1 адвокат Ирина Бирюкова сообщила, что покинула Россию.

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«По сообщениям СМИ о том, что в адрес адвоката Ирины Бирюковой в связи с ее профессиональной деятельностью поступили угрозы, следственными органами… организована доследственная проверка на предмет установления наличия признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — прокомментировала Гузовская.

По словам представителя СУ СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В случае подтверждения угроз в целях обеспечения безопасности в отношении адвоката и членов ее семьи будут применены меры государственной защиты.