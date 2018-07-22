В Ростове скончался глава операции по задержанию Чикатило

Генерал-майор милиции в отставке Виктор Бураков, который возглавлял операцию по поимке серийного убийцы Андрея Чикатило, скончался после продолжительной болезни в Ростове-на-Дону в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Бураков возглавил розыскные мероприятия в рамках операции «Лесополоса», которая была направлена на поимку серийного убийцы, педофила, некросадиста, некрофила и каннибала Андрея Чикатило. Следователю удалось установить личность преступника с помощью психиатра Александра Бухановского, а также разговорить Чикатило после задержания.

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«Коллеги Виктора Васильевича всегда отмечали его высокий уровень профессионализма, ответственности и моральных качеств, а также уважали за самоотверженную и благородную службу в органах внутренних дел», — говорится на сайте ведомства.

Прощание с Бураковым состоялось на Северном кладбище города Ростова-на-Дону в воскресенье, 22 июля.