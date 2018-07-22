В Финляндии разбился норвежский вертолет

В Финляндии в результате крушения норвежского вертолета погиб один человек. Об этом сообщается на сайте спасательной службы Норвегии.

По данным ведомства, при крушении легкового вертолета также пострадал один человек.

Как отмечается, на борту вертолета было два человека, они оба являются гражданами Норвегии.

Реклама

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Чикаго в результате крушения медицинского вертолета пострадали четыре человека.

Как отмечалось, авария произошла около одного из главных шоссе города.