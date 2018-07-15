Источник сообщил об эвакуации сотен людей из Большого театра

По словам источника в столичных правоохранительных органах, в центре Москвы из здания Большого театра были эвакуированы около 200 человек, передает агентство городских новостей «Москва».

«По адресу: Театральная площадь, д. 1, происходит эвакуация людей из здания Большого театра после анонимного сообщения о минировании. Эвакуированы около 200 человек», — сказал источник.

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По его словам, на место для проверки был направлен отряд кинологов с собаками, которые, как ожидается, осмотрят здание Большого театра на предмет нахождения взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что из-за пожара, который произошел в сауне фитнес-центра на севере Москвы, были эвакуированы около 70 человек.