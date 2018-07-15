В Хельсинки золотой «Трамп» вымогает деньги у туристов

В Хельсинки появилась «живая скульптура» американского лидера Дональда Трампа, которая просит у туристов деньги за фотографии, передает РИА «Новости».

Как отмечается, золотая фигура в темных очках с прической американского президента сидит в 30 м от дворца, в котором 16 июля состоится встреча настоящего Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Сходство с американским президентом достигается благодаря маске.

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Уточняется, что туристы, которые хотят сфотографироваться с золотым «Трампом», должны заплатить, чтобы фигура помахала в камеру или сделала знак «победы».

Ранее сообщалось, что в американском городе Сиэтл появились часы, которые отсчитывают дни, оставшиеся до окончания президентского срока лидера США Дональда Трампа.