В Хельсинки посоветовали закрыть окна во время проезда Трама и Путина

Заместитель руководителя полиции Хельсинки Хейкки Копперойнен обратился к жителям города с просьбой не наблюдать из открытых окон за проезжающими по улице кортежами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает Iltalehti.

«Не стоит находиться рядом с окнами и на балконах, если вы видите, что приближается кортеж. Не стоит также открывать окна. Мы не можем следить за всеми жителям города, однако такое поведение может привлечь внимание полиции и служб безопасности гостей. Это может стать причиной дополнительных операций», — заявил Копперойнен.

Он также предупредил, что к жителям Хельсинки, которые чересчур внимательно следили за кортежами гостей, могут прийти с инспекцией. Для наблюдения за кортежами лидеров двух стран будут отведены специальные места, например — ступеньки здания парламента или специальная зона парка на улице Южная Эспланада.