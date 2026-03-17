Из больницы в Петербурге выписали ребенка, спасенного дворником при падении из окна

В Петербурге мальчик, пострадавший при падении из окна, вернулся домой
В Петербурге семилетний мальчик, выпавший из окна 22 февраля, был выписан из больницы, сообщает 78.ru.

После падения ребенок попал в больницу в состоянии шока, у него выявили травмы груди, голени и закрытую черепно-мозговую травму. Мальчик провел в реанимации две недели, после чего его перевели в отделение. Сегодня, 17 марта, по данным источника, он вернулся домой.

До этого сообщалось, что мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажки на Петрозаводской улице. Ребенок играл у открытого окна на планшете, сорвался, но зацепился за карниз. Когда ребенок больше не мог держаться и разжал руки, мужчина поймал его. После этого дворник занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре мальчика забрала скорая.

Дворник Хайрулло Ибадуллаев тоже пострадал, он получил травму руки. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил мужчину знаком отличия «За доблесть в спасении», затем герой вернулся к своей семье в Узбекистан.

Ранее в Оренбурге прохожие спасли двух мальчиков, провалившихся под лед.

 
