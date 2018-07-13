Мать Олега Сенцова попросила Путина помиловать ее сына

Людмила Сенцова, мать обвиняемого в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына. Текст обращения опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него», — написала Сенцова.

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Она призвала российского президента проявить милосердие и помиловать режиссера, «не губить его жизнь и жизнь его близких».

Ходатайство о помиловании датируется 22 июня этого года.

Олег Сенцов приговорен в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима за организацию террористического сообщества. Он объявил голодовку, она длится уже более 60 дней.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Сенцова, отметил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу судебное решение. Он также добавил, что для помилования предусмотрена процедура, которую должен инициировать сам осужденный.