БПЛА ударил по автомобилю в белгородском селе, ранена женщина

В селе Головчино при ударе БПЛА по автомобилю пострадала женщина. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник сообщил, что пострадавшую госпитализировали в белгородскую больницу с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления) и осколочными ранениями ноги.

«В поселке Чапаевский вследствие удара FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) загорелся гараж — возгорание ликвидировано», — рассказал глава области.

Он добавил, что в селе Волчья Александровка при налете такого же беспилотника были выбиты окна и посечен фасад частного дома. Там был поврежден и припаркованный автомобиль. В селах Борисовка и Бессоновка, а также в поселке Малиновка тоже пострадали машины.

До этого в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ не выжил один человек, еще один получил ранения. В селе Нечаевка Белгородского округа после детонации FPV-дрона женщина получила несовместимые с жизнью травмы. А в Головчино беспилотник атаковал автомобиль, припаркованный на территории предприятия. В результате мужчина получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой руки.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.