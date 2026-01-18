Размер шрифта
Игрок «Реала» Винисиус заявил о желании покинуть клуб

Винисиус намерен покинуть «Реал» из-за критики болельщиков
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассматривает возможность ухода из клуба в ближайшее время. Об этом сообщает El Periodico.

Решение футболиста связано с критикой со стороны части болельщиков. Винисиус заявил своему окружению, что «не хочет играть там, где его не ждут».

26-летний бразилец является форвардом «Реала». В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. Его действующий контракт активен до 30 июня 2027 года. В случае если соглашение не будет достигнуто, предполагается, что следующим местом работы Винисиуса может стать чемпионат Саудовской Аравии.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее фанат «Альбасете» кинул в Винисиуса банановую кожуру и назвал обезьяной.

