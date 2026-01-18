В Британии рассказали о конфликте на Украине после заявления Зеленского о режиме ЧС

Объявление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на Украине спровоцировало новый публичный конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. Об этом пишет британский журнал UnHerd.

Как отмечает издание, Зеленский, объявляя о ЧС, подверг критике столичную администрацию за недостаточную, по его мнению, подготовку по сравнению с другими городами. В публикации говорится, что таким образом президент «подорвал доверие общественности к местным властям» и продемонстрировал политический сумбур.

В ответ мэр Киева Виталий Кличко расценил слова президента как оскорбление «самоотверженной работы тысяч людей» в столице.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.

Ранее в Киеве начали жарить кирпичи.