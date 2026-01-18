Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

«Равносильно войне»: президент Ирана предупредил, чем грозит атака на верховного лидера

Президент Ирана Пезешкиан предупредил США, чем обернется атака на Хаменеи
Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Нападение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи равносильно полномасштабной войне против Исламской Республики. Об этом президент страны Масуд Пезешкиан написал в социальной сети Х.

«Если и есть беды и трудности в жизни дорогого иранского народа, то одной из главных их причин является давняя вражда и античеловеческие санкции правительства США и его союзников. Нападение на верховного лидера равносильно полномасштабной войне против Ирана», — написал Пезешкиан.

До этого портал Axios сообщил о том, что предупреждение израильского премьера Биньямина Нетаньяху президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу могло повлиять на его решение не наносить удары по Ирану. Он сказал Трампу, что Израиль не готов защитить себя от вероятного ответного удара со стороны Ирана, тем более что у США недостаточно сил в регионе, пишут журналисты.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты в ответ на девальвацию национальной валюты. Власти страны усилили меры безопасности, и полиция использовала слезоточивый газ и пневматическое оружие против участников демонстраций. Тегеран обвиняет внешние силы в организации беспорядков, в частности МИД страны заявил, что в акциях якобы участвуют США и Израиль.

Ранее в Иране стал доступен Google.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651907_rnd_5",
    "video_id": "record::add59c7b-16a2-4a70-9365-b304f33c48a3"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+