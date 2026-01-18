«Равносильно войне»: президент Ирана предупредил, чем грозит атака на верховного лидера

Нападение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи равносильно полномасштабной войне против Исламской Республики. Об этом президент страны Масуд Пезешкиан написал в социальной сети Х.

«Если и есть беды и трудности в жизни дорогого иранского народа, то одной из главных их причин является давняя вражда и античеловеческие санкции правительства США и его союзников. Нападение на верховного лидера равносильно полномасштабной войне против Ирана», — написал Пезешкиан.

До этого портал Axios сообщил о том, что предупреждение израильского премьера Биньямина Нетаньяху президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу могло повлиять на его решение не наносить удары по Ирану. Он сказал Трампу, что Израиль не готов защитить себя от вероятного ответного удара со стороны Ирана, тем более что у США недостаточно сил в регионе, пишут журналисты.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты в ответ на девальвацию национальной валюты. Власти страны усилили меры безопасности, и полиция использовала слезоточивый газ и пневматическое оружие против участников демонстраций. Тегеран обвиняет внешние силы в организации беспорядков, в частности МИД страны заявил, что в акциях якобы участвуют США и Израиль.

Ранее в Иране стал доступен Google.