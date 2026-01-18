В Италии раскрыли, к чему приведет присоединение Гренландии к США

РИА: присоединение Гренландии к США может изменить позицию Вашингтона по Крыму

Присоединение Гренландии к США может привести к изменению позиции американских властей и признанию референдума о вхождении Крыма в состав России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди.

По его словам, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет и дальше настаивать на покупке Гренландии, можно ожидать поиска легитимных механизмов согласования этого шага с Европейским союзом и Данией — вплоть до проведения референдума с соблюдением принципа самоопределения народов.

«Однако если это произойдет, это также изменит оценку США крымского референдума 2014 года», — сказал эксперт.

17 января Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. По его словам, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения Соединенных Штатов на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления.

Ранее экс-генсек НАТО назвал Гренландию «оружием массового отвлечения внимания» Трампа.