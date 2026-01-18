Размер шрифта
Общество

В Испании сошли с рельсов два поезда

В Испании сошли с рельсов два высокоскоростных поезда, два человека не выжили
Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

В испанской провинции Кордова сошли с рельсов два высокоскоростных поезда. Об этом в социальной сети X сообщил оператор железнодорожной инфраструктуры Adif.

«Поезд дальнего следования высокой скорости LD AV Iryo 6189 по маршруту Малага — Пуэрта-де-Аточа (Мадрид. — «Газета.Ru») сошел с рельсов… выехав на соседний путь. По соседнему пути следовал поезд LD AV 2384 по маршруту Пуэрта-де-Аточа — Уэльва, который также сошел с рельсов», — сказано в сообщении оператора.

Агентство EFE написало, что как минимум два человека не выжили в результате произошедшего. Кроме того, есть пострадавшие.

13 декабря 25 декабря грузовой поезд и локомотив столкнулись на железнодорожной станции Чаис в Пензенской области. В результате инцидента никто не пострадал, но ж/д составы получили технические повреждения. Инцидент привел к сходу вагонов грузового поезда с рельсов. Для устранения последствий задействовали восстановительные составы.

Ранее в Нижегородской области столкнулись два поезда.

