Энергообъект поврежден в Черниговской области, часть населенных пунктов обесточена

Повреждение важного энергообъекта в Черниговской области привело к отключению электричества в ряде населенных пунктов. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго» в своем Telegram-канале.

Авария произошла в Корюковском районе. Энергетики не уточняют, какой именно объект был поврежден, сколько абонентов и в каких населенных пунктах остались без света.

Утром 18 января на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины произошел пожар.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию в сфере энергетики.