«Кого это волнует?» теннисистка Потапова о копировании слов Касаткиной про гражданство

Бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова, перешедшая под флаг Австрии, рассказала на пресс-конференции, почему скопировала пост перешедшей в состав Австралии Дарьи Касаткиной после смены гражданства.

«Не вижу в этом никакой проблемы. Если честно, лучше это и не сформулируешь. Почему нет? Это были точные, правильные слова — мне они понравились, понравились моей команде и всем остальным. Не считаем, что произошло что-то ужасное. Просто медиа раздули историю, потому что им не понравился сам факт такого совпадения. Честно говоря, кого вообще это волнует?» — сказала Потапова.

Заявления теннисисток Анастасии Потаповой и Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства практически дословно совпадают.

4 декабря Потапова заявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

Касаткина рассказала о том, что стала гражданкой Австралии 17 января.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли ДжинКинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткина заявила, что нейтральный статус для россиян в теннисе в 2022 году стал везением.