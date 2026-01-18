Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Кого это волнует?» теннисистка Потапова о копировании слов Касаткиной про гражданство

Потапова объяснила копирование слов Касаткиной после перехода под флаг Австрии
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова, перешедшая под флаг Австрии, рассказала на пресс-конференции, почему скопировала пост перешедшей в состав Австралии Дарьи Касаткиной после смены гражданства.

«Не вижу в этом никакой проблемы. Если честно, лучше это и не сформулируешь. Почему нет? Это были точные, правильные слова — мне они понравились, понравились моей команде и всем остальным. Не считаем, что произошло что-то ужасное. Просто медиа раздули историю, потому что им не понравился сам факт такого совпадения. Честно говоря, кого вообще это волнует?» — сказала Потапова.

Заявления теннисисток Анастасии Потаповой и Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства практически дословно совпадают.

4 декабря Потапова заявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

Касаткина рассказала о том, что стала гражданкой Австралии 17 января.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли ДжинКинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткина заявила, что нейтральный статус для россиян в теннисе в 2022 году стал везением.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27652315_rnd_3",
    "video_id": "record::4b365cf8-9089-4d06-b405-e0381380d495"
}
 
Теперь вы знаете
Самолет опоздал на 30 мин — вернут деньги. Как изменят правила перелетов в России с 1 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+