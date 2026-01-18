Европейский совет созывает внеочередное заседание на фоне ситуации вокруг Гренландии

Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания на фоне ситуации вокруг Гренландии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Учитывая значимость последних событий и в целях дальнейшей координации, я принял решение созвать внеочередное заседание Европейского совета в ближайшие дни», — заявил Кошта.

Ранее он сообщил, что ЕС готовит совместный ответ на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин для ряда европейских стран.

17 января Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые оказывают поддержку Дании на фоне заявлений США об аннексии Гренландии. В июне, по словам американского лидера, пошлины возрастут до 25% и останутся до заключения сделки о покупке острова США.

Как заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, борьба за Арктику в перспективе реальна, и присоединение Гренландии к США помогло бы избежать этого конфликта. Тогда как европейское управление в регионе не обеспечивает безопасность.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее стало известно, что ЕС рассматривают возможность введения санкций против США.