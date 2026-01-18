Олимпийский призер оценила на отлично Коростелева на этапе Кубка мира

Олимпийский призер Евгения Медведева прокомментировал заезд российского лыжника Савелия Коростелева на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе, передает «Матч ТВ».

«Мне понравилось, как он бежал. И очень хорошо финишный отрезок он отработал. Я бы выступление Савелия в этой гонке оценила на пятерку», — заявила Медведева.

В январе Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее тренер Юрий Бородавко заявил, что российские лыжники отстали от иностранцев.