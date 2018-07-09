Экс-министра здравоохранения Дагестана поместили под арест

Кировский районный суд Махачкалы принял решение о помещении под домашний арест бывшего министра здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимова, передает РИА «Новости».

«Ибрагимов заключен под домашний арест», — заявил представитель суда.

По его словам, Ибрагимов был помещен под домашний арест на один месяц и 29 дней.

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Ранее сообщалось, что Ибрагимов был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в хищении бюджетных средств.

В апреле 2018 года сообщалось, что Ибрагимов покинул пост министра здравоохранения. Причины ухода чиновника не сообщались.